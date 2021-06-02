إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 171 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 171 مليونا و184 ألفا و420 حالة. وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى فى العالم وصل إلى 3 ملايين و565 ألفا و104 حالات.

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