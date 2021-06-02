أسوشيتد برس: السفينة الإيرانية الغارقة كانت تقوم بمهام إسناد عسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن السفينة "خارك" الإيرانية التى احترقت وغرقت فى بحر العرب هى الأكبر فى أسطولها العسكرى، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بمهام إسناد عسكرية وتحمل مروحيات حربية.





وفى وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، كشفت القوات البحرية التى تتمركز فى ميناء جاسك عن اندلاع حريق كبير على متن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية. وقال بيان للمنطقة الثانية للبحرية الإيرانية، إن "جهود عمليات إطفاء الحريق وإنقاذ سفينة خارك التى استمرت 20 ساعة، فشلت رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية"، مضيفة أن "سفينة خارك العسكرية تم استخدامها فى مهام تدريبية لأكثر من 4 عقود".

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