عاجل.. الكنيست ينتخب يتسحاق هيرتسوج رئيساً لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتوجّه رئيس الكنيست مع نوابه وسكرتير الكنيست، والمدير العام للكنيست، وضابط الكنيست، إلى القاعة التى يقيم فيها الفائز وليبلغونه رسمياً بالنتائج.

مع ذلك، سيبقى الرئيس رؤوفين ريفلين فى منصبه حتى 9 يوليو المقبل، على أن تجرى مراسم تنصيب الرئيس الجديد فى وقت لاحق.