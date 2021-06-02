الخارجية الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لبناء 350 وحدة استيطانية

جدة - نرمين السيد - وأدانت الوزراة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة فى إطار عملية البناء والتوسع الاستيطانى على حساب الأرض الفلسطينية. وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسرى للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولى. وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعى وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التى إحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الإحلالى للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع فى تنفيذ تحقيقاتها فى تلك الجرائم. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل حراكها السياسى والدبلوماسى والقانونى لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار الاحتلال الإسرائيلى على وقفه.

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