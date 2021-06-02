السودان: قرارات إثيوبيا الأحادية تثير الشكوك حول مشروعاتها المائية

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن "قرارات إثيوبيا الأحادية تثير الشكوك حول مشروعاتها المائية". يشار إلى أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، كانت قد أكدت فى وقت سابق على أن الملء الثانى لسد النهضة، بدون اتفاق قانونى وضمان الاستمرار يمثل خطراً حقيقياً على السودان، مطالبة بدعم موقف السودان العادل والمعتدل فى حل الأزمة.

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