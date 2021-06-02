روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - قال المركز الروسى لمكافحة تفشى العدوى بفيروس كورونا، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه عقب تحسن الوضع الوبائى فى بريطانيا، قرر مركز مكافحة تفشى الوباء، عدم تمديد تعليق الحركة الجوية معها، وسيتم استئناف الرحلات الجوية اعتبار من اليوم بين موسكو - لندن ثلاث مرات فى الأسبوع على أساس المعاملة بالمثل.

يشار إلى أن السلطات الروسية كانت قد قررت فى ديسمبر العام الماضى، تعليق الرحلات الجوية بين روسيا وبريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائى.