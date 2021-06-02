هنية يهاتف أمين عام "العمل الإسلامي" مثمناً الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية

دوت الخليج :- ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في اتصال مع الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة الموقف الأردني الرسمي والشعبي في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه العدوان الصهيوني.

وعبر هنية عن تقدير الشعب الفلسطيني لدور الأردن قيادة وشعباً وحكومةً وبرلماناً وعشائر وأحزاباً وقوى سياسية ومجتمعية دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ما اعتبره استمراراً لنهج الأردن وشعبه الدائم كشركاء في القضية الفلسطينية وفي الخندق الأول المساند لها وللمقاومة ضد الاحتلال، واستكمالاً لتاريخ الأردن في التضحية والفداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

فيما هنأ العضايلة المقاومة والشعب الفلسطيني بما تحقق من انتصار بطولي على العدو الصهيوني والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها.

وأضاف العضايلة " نحن الأردنيون في الخندق المتقدم للقضية الفلسطينية والسند الحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي أذلت الاحتلال، فنحن أهل القضية ولسنا مجرد متضامنين معها، وستبقى العلاقة التاريخية بين الشعبين راسخة ومتجذرة يربطها مصير واحد ومسار واحد نحو تحقيق النصر والتحرير إن شاء الله".