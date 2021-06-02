الكنيست ينتخب إسحق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل

انتخب الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، الزعيم السابق لحزب العمل إسحاق هرتسوغ، رئيسا للدولة العبرية، خلفا لرؤوفين ريفلين الذي تولى المنصب في يوليو 2014، وسيغادره الشهر المقبل.
وتنافس على المنصب كل من إسحاق هرتسوغ ومريام بيرتس، وكانت المرة الأولى التي يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما عضو حالي في الكنيست.
وإثر فوزه بالانتخابات، سيصبح هيرتزوغ الرئيس الحادي عشر للدولة العبرية، بعدما جرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري من قبل 120 مشرعا.
وصوت 87 عضوا في الكنيست لصالح هيرتزوغ الذي يبلغ 60 عاما، بينما حصلت منافسته مريام بيريز، على 27 صوتا.
ومن المرتقب أن يتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل بدءًا من التاسع يوليو المقبل، وتمتد ولايته لمدة سبعة أعوام.
والرئيس الإسرائيلي المنتخب هو ابن الرئيس الإسرائيلي السادس، حاييم هرتسوغ ، الذي تولى المنصب بين 1983 و1993.
وسبق لإسحاق أن شغل عددا من المناصب والحقائب الوزارية، كما تولى عدة مهام في الحكومة كما في المعارضة.
ويعد منصب الرئيس فخريا في إسرائيل، بينما يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة في إدارة البلاد.
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