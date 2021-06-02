مصر.. حريق بالنادي الأهلي وقوات الحماية تكافح النيران

اندلع حريق بالمدرج القديم لملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي المصري بالجزيرة وسط القاهرة، وتعمل قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، وفقا لمصدر أمني.

ووفقا للمصدر فقد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إدارة النادي الأهلي باندلاع حريق بأحد مدرجات ملاعب النادي وقد انتقلت القوات على الفور لمقر النادي للسيطرة على الحريق. وشهدت مدينة القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حريقا بمحل أنتيكات بحي عابدين التاريخي وتمكنت القوات من السيطرة عليه قبل امتداده لعقارات مجاورة ودون وقوع إصابات.

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