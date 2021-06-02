المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: قد نضطر للإغلاق فى يوليو بسبب التمويل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن وجّه فريق من المحامين نداء لمجلس الأمن، للمطالبة بتوفير ما يكفى من الأموال لاستمرار عمل المحكمة الخاصة بلبنان.

ورفع الممثلون القانونيون للمتضررين لدى المحكمة الخاصة بلبنان فى قضية عياش (STL-18-10) أو القضايا المتلازمة، كتابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وإلى أعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المانحة، وذلك بمثابة "نداء طارىء من المتضررين لمطالبتهم بذل الجهود اللازمة لتوفير ما يكفى من الأموال لاستمرار عمل المحكمة، بما يتوافق مع واجب المجتمع الدولى وضع حد للإفلات من العدالة وتحقيق العدالة للمتضررين".