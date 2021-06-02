إصابات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم

إصابات جديدة بكورونا في عدد من دول العالمسجلت الهند 132788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الهندية قولها إن “إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 28 مليوناً و 307832 إصابة فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 335102 حالة مع تسجيل 3207 حالات جديدة”.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في بر الصين الرئيسي 91146 فيما بقي عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 677 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 141476 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 1965 بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.