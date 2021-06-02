إصابات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم
سجلت الهند 132788 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الهندية قولها إن “إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 28 مليوناً و 307832 إصابة فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 335102 حالة مع تسجيل 3207 حالات جديدة”.
وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في بر الصين الرئيسي 91146 فيما بقي عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.
وفي كوريا الجنوبية أعلنت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 677 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 141476 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 1965 بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.