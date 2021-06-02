الرئاسة اللبنانية تتهم الحريرى بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئيس

جدة - نرمين السيد - أصدر مكتب الإعلام فى الرئاسة اللبنانية بيانا قال فيه: إن "تيار المستقبل يواصل عرقلة تشكيل حكومة الإنقاذ، مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدنى الذى وصلت إليه أدبيات القيمين على هذا التيار".





وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية: رفض تيار المستقبل مسبقاً عقد حوار وطنى فى بعبدا لمحاولة إيجاد حل للأزمة الحكومية يعرقل محاولة تأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة. وتابع "نحن أمام مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور أو يبقى صامتاً حيال أزمات البلاد". كما أكدت الرئاسة اللبنانية، أن ما ورثه العهد من أوضاع وديون هو "ثمرة" ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء إدارة شؤون الدولة منذ ما بعد الطائف حتى اليوم، معربة عن أملها فى أن تصل المساعى إلى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة فى أسرع وقت ممكن. وفيما يخص الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، اتهمت الرئاسة اللبنانية الحريرى بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئيس، قائلة إن "استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريرى من تحمل مسؤولياته فى تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعى الاختصاص يشكل إمعانا فى انتهاك الدستور". يذكر أن لبنان يعيش أزمة سياسية مستمرة بعد فشل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريرى، وتعنّت الرئيس اللبنانى ميشيل عون بفرض سياسية الأمر الواقع.

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