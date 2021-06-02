جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لوزارة الصحة الروسية، إن الدواء الجديد يهدف إلى علاج الالتهاب الرئوى والوقاية منه، وهو أحد أهم مضاعفات فيروس كورونا، مضيفة أن الإنتاج الصناعى للدواء يجرى العمل عليه حاليا.
وأشار البيان إلى أن عقار "Leitragin" يعد أول دواء يهدف إلى منع ومكافحة الحالات الشديدة والمصابة بما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين" التى يسببها فيروس كورونا.
وأوضح أن التجارب السريرية التى أجريت على 320 مريضا يعانون من أعراض معتدلة لكورونا أظهرت عدم وجود حالات وفيات بين المجموعة.
وأضاف أن العقار ليس له أعراض حادة، حيث تعافى المرضى الذين تناولوا "Leitragin" فى خلال ثمانية أيام مقارنة بـ 14 يوما من الشفاء لأولئك الذين يتلقون العلاج الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل عقارا جديدا لمنع مضاعفات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.