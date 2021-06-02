روسيا تسجل عقارا جديدا لمنع مضاعفات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لوزارة الصحة الروسية، إن الدواء الجديد يهدف إلى علاج الالتهاب الرئوى والوقاية منه، وهو أحد أهم مضاعفات فيروس كورونا، مضيفة أن الإنتاج الصناعى للدواء يجرى العمل عليه حاليا.

وأشار البيان إلى أن عقار "Leitragin" يعد أول دواء يهدف إلى منع ومكافحة الحالات الشديدة والمصابة بما يسمى بـ"عاصفة السيتوكين" التى يسببها فيروس كورونا.

وأوضح أن التجارب السريرية التى أجريت على 320 مريضا يعانون من أعراض معتدلة لكورونا أظهرت عدم وجود حالات وفيات بين المجموعة.

وأضاف أن العقار ليس له أعراض حادة، حيث تعافى المرضى الذين تناولوا "Leitragin" فى خلال ثمانية أيام مقارنة بـ 14 يوما من الشفاء لأولئك الذين يتلقون العلاج الحالى.