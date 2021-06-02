مؤسسات بلجيكية أمنية تتعرض لهجوم سيبرانى

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بمساعدة الدنمارك للولايات المتحدة فى التجسس على حلفاء واشنطن الأوروبيين قبل سنوات، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية آنذاك، رئيس ألمانيا الحالى فرانك فالتر شتاينماير وغيرهما.

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