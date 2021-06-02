الأمم المتحدة: جائحة كورونا أغرقت مائة مليون عامل إضافى فى الفقر

جدة - نرمين السيد - وحذرت منظمة العمل الدولية فى تقريرها السنوى من أن الأزمة ستطول إذ أن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا فى 2023.
وبلغت وفيات الجائحة أكثر من 3.5 مليون وفاة، بصدارة الوفيات فى أمريكا والبرازيل والهند ثم المكسيك وبريطانيا.
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