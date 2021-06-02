تظاهرات فى التشيك للمطالبة بتنحى وزيرة العدل

جدة - نرمين السيد - وبحسب راديو "براج" الدولى، فأن المتظاهرين اتهموا بينيسوفا، بتقويض استقلال النظام القانونى فى البلاد، إذ أنها تعرضت لانتقادات بسبب تحملها مسؤولية الاستقالة الأخيرة للمدعى العام، بافيل زيمان، الذى ترك منصبه بدعوى تعرضه لضغوط من قبل وزيرة العدل.

وطالب المتظاهرون بتأجيل تسمية النائب العام الجديد إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل.