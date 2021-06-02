جدة - نرمين السيد - وبحسب راديو "براج" الدولى، فأن المتظاهرين اتهموا بينيسوفا، بتقويض استقلال النظام القانونى فى البلاد، إذ أنها تعرضت لانتقادات بسبب تحملها مسؤولية الاستقالة الأخيرة للمدعى العام، بافيل زيمان، الذى ترك منصبه بدعوى تعرضه لضغوط من قبل وزيرة العدل.
وطالب المتظاهرون بتأجيل تسمية النائب العام الجديد إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تظاهرات فى التشيك للمطالبة بتنحى وزيرة العدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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