تيار المستقبل: رئاسة الجمهورية اللبنانية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران

جدة - نرمين السيد - رد تيار المستقبل، اليوم الأربعاء، على بيان الرئاسة اللبنانية، مؤكدا أن "الرئيس ميشال عون مجرد واجهة لمشروع يرمى إلى إعادة إنتاج وزير الخارجية السابق جبران باسيل فى المعادلات الداخلية"، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية اللبنانية تقع أسيرة الطموحات الشخصية لجبران.





وقال فى بيان، "من المؤسف، أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكا من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوى مع الدور الوطنى المولج بها، ومن المؤسف أن تسمح الرئاسة لرئيس تيار سياسى وحزبي، مصادرة جناح خاص فى القصر الجمهورى يخصص للاجتماعات الحزبية وإدارة شؤون الرئاسة، والأشد أسفاً أن يقبل رئيس البلاد التوقيع على بيان، أعده جبران باسيل شخصياً فى حضور نادى مستشارى السوء الذى يقيم ايضاً فى الجناح المذكور".

وشدد البيان، على أن "من يستولى على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو من يتاجر بها ويضعها فى البازار السياسى للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة".

ووجه تيار المستقبل رسالة إلى الرئيس اللبنانى، قائلا: "أوقف استيلاء من حولك على صلاحياتك، وأوقف محاولاتهم للاستيلاء على صلاحيات الآخرين، وعد إلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وجنب اللبنانيين كأس جهنم الذى بشرتهم به".