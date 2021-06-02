زعيم جبهة البوليساريو يصل الجزائر

جدة - نرمين السيد - وصل زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالى، إلى الجزائر صباح اليوم الأربعاء، بعدما أثار سفره لتلقى العلاج فى إسبانيا منذ أكثر من شهر خلافا دبلوماسيا بين إسبانيا والمغرب.





وكان غالى قد غادر إسبانيا بعد ساعات قليلة من مثوله أمام المحكمة العليا الإسبانية فى قضية تتعلق بارتكاب جرائم حرب، ولم يفرض القضاة بعد الجلسة أى قيود على غالى وسمحوا له بمغادرة إسبانيا. وبحسب صحيفة "publico" الإسبانية، نفى إبراهيم غالى أمام قاضى المحكمة الوطنية فى إسبانيا، ارتكاب أى انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان الصحراء.

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