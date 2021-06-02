عاجل.. تأجيل الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب إلى 15 يونيو

جدة - نرمين السيد - صرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى كان من المقرر يوم 8 يونيو فى الدوحة، قد تأجل بناء على طلب من دولة قطر لمدة أسبوع على أن يعقد يوم 15 يونيو الجارى.

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