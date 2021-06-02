جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحديث عن اعتماد وثائق مشتركة عقب قمة رئيسى روسيا والولايات المتحدة، بوتين وبايدن، فى 16 يونيو بجنيف.





وأضاف بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم، بحسب "روسيا اليوم": "نشك بشدة فى حدوث ذلك". وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن موضوع الأمن السيبرانى سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال قمة الرئيسين الروسى والأمريكى المقررة يوم 16 يونيو الجارى فى جنيف، كما صرح بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تعاون كامل فى هذا المجال. وستكون هذه أول قمة روسية - أمريكية منذ يوليو 2018، عندما التقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى مع الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن توقيع وثائق فى ختام قمة بوتين وبايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.