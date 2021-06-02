رئيس وزراء التشيك يواجه تصويتا بسحب الثقة

براغ ـ د.ب.ا: تقدمت المعارضة في جمهورية التشيك بطلب بالتصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيس.

وأعلن ممثلو خمسة أحزاب محافظة وليبرالية عن تقديم هذا الطلب. ومن المقرر أن يُناقش الطلب اليوم الخميس.

ومن أجل تمرير التصويت يتعين أن توافق أغلبية بسيطة من بين أعضاء البرلمان الـ200. ويشغل الأحزاب الخمسة 68 مقعدا، ومن المتوقع أن يحصلوا على أصوات إضافية من النواب اليمينيين.

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