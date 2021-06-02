طهران ـ رويترز: ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفينة “خارك”، أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، غرقت بعدما شب حريق على متنها في المياه، لكن تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها. ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل أخرى بشأن الواقعة، وهي الأحدث في منطقة ممر مائي حيوي، حيث تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن هجمات استهدفت سفنا لكل منهما. وقال التلفزيون الرسمي إن الحريق بدأ على متن السفينة في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء بالقرب من ميناء جاسك الإيراني، حيث كانت في مهمة تدريب.

وذكر بيان بثه التلفزيون الرسمي أن عمليات إنقاذ السفينة (خارك) استمرت لساعات، وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم. وقالت وكالة أنباء فارس “أخفقت كل الجهود التي بُذلت لإنقاذ السفينة، وغرقت”.

وفي أبريل قالت إيران إن إحدى سفنها، السفينة ساويز، استُهدفت في البحر الأحمر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن السفينة تعرضت لهجوم بألغام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرق أكبر سفينة بالبحرية الإيرانية بعد حريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.