تل أبيب ـ د.ب.أ: وصف وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها “استفزازية”.

وكتب جانتس على موقع تويتر: ”كانت الولايات المتحدة وستظل الحليف الأهم لإسرائيل، حيث تحمي أمن إسرائيل وتفوقها النوعي في المنطقة. وإدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن هي صديقة حقيقية لإسرائيل. وليس لإسرائيل ولن يكون لها على الإطلاق شريك أكبر من الولايات المتحدة”.

وأضاف: ”حتى لو ظهرت خلافات، سيتم حلها من خلال الحوار المباشر، خلف الأبواب المغلقة، وليس من خلال تصريحات استفزازية تضر بأمن إسرائيل”.

وكان نتنياهو قال إن إزالة التهديدات الإيرانية أولوية، حتى وإن كان هذا على حساب توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه قال لبايدن: ”بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا، فإننا سنواصل القيام بكل ما بوسعنا من أجل إحباط تزود إيران بأسلحة نووية .. لأن إيران تختلف عن باقي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية”.

واستطرد: ”إذا اضطررنا إلى الاختيار، وآمل ألا يحدث هذا، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبيرة الولايات المتحدة وبين إزالة التهديد الوجودي، فإن إزالة التهديد الوجودي تتغلب”. على حد قوله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الجيش الإسرائيلي يعتبر تصريحات نتنياهو بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة «استفزازية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.