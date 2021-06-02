بعد ساعات من غرق سفينة إيرانية.. حريق في مصفاة غاز بطهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الأربعاء، أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة غاز، جنوبي العاصمة طهران، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا من جراء الحادث.

وذكر مسؤول إيراني، في تصريح للتلفزيون الرسمي "بدأ الحريق في خط الغاز الطبيعي المسال بمصفاة تندكويان في طهران".

وذكرت وكالة الأنباء "إرنا" أن السلطات دفعت برجال الإطفاء إلى المنطقة، بينما قال التلفزيون إن سحابة من الدخان شوهدت فوق المصفاة من عدة مناطق في طهران.

ووقع الحريق في المصفاة بعد بضع ساعات على خسارة البحرية الإيرانية لإحدى أكبر سفنها العسكرية إثر حريق غامض اندلع على متنها.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، ويصل طولها إلى أزيد من 200 متر في خليج عمان، بعدما حاولت فرق الإطفاء طيلة ساعات أن تسيطر على الحريق.

وأوردت البحرية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أنه تم إجلاء طاقم سفينة "خارك" قبل غرقها قبالة ميناء جاسك في جنوب إيران، قائلة إن السفينة تستخدم في مجال التدريب والدعم وهي في الخدمة منذ "أكثر من أربعة عقود".

وأوضح موقع "غلوبال سيكيوريتي.أورغ" الأميركي المختص في المسائل العسكرية، أن السفينة هي ناقلة نفط "للإمداد" و"حاملة مروحيات" بريطانية الصنع.

وجرى طلب السفينة التي يصل طولها إل ى 679,5 قدما (207 أمتار) في ظل حكم آخر شاه، وسلمت عام 1984، فيما كانت إيران في حرب مع العراق.