سفير فلسطين بمصر يؤكد أهمية المشاركة بملتقى القاهرة لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أشاد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بتنظيم مصر لملتقى القاهرة الدولى الأول لشركاء "العمران" الذى ينطلق فى القاهرة الشهر الحالى، وأهمية المشاركة فيه لإعادة إعمار غزة.





كما أشاد اللوح فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فى قطاع غزة جراء الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر تساعد الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى من خلال الإمدادات الطبية وفتح معبر رفح وفتح المستشفيات أمام المصابين.

وطالب الدول العربية الشقيقة والإسلامية والمجتمع الدولى بالبناء على هذه المبادرة والمساهمة مع مصر فى إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن قطر خصصت 500 مليون دولار، والكويت فتحت صندوقا بمئة مليون دولار لإعادة إعمار القطاع.

وأكد السفير الفلسطينى، أهمية مشاركة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار، باعتبارها عريقة ذات خبرة كبيرة فى مجالات البناء، وخاصة فى مشروعات البنية التحتية وقطاع الطرق وأيضا فى مجالات إنشاء الكبارى، مبينا أن الملتقى فرصة لبحث تنفيذ المبادرة.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تعكف على وضع تصور وتسمية الجهة المتخصصة الرسمية المسؤولة للتواصل مع جميع الجهات العربية والدولية التى أبدت استعدادها المشاركة فى إعادة إعمار قطاع غزة.