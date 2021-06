ترامب يغلق موقعه الإلكترونى بشكل نهائى

جدة - نرمين السيد - أغلق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، موقعه الإلكترونى الذى أطلقه قبل أشهر، والذى خصصه ليكون منصة لمؤيديه، يتواصل معهم من خلاله وليستعرض الفترة التى قضاها فى البيت الأبيض.





وبحسب "روسيا اليوم"، قد تم حذف "From the Desk of Donald J. Trump" من موقع الرئيس السابق وبدلا من ذلك يقوم عنوان URL بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة التسجيل فى بريده الإلكترونى وتنبيهاته النصية.

وقال جيسون ميللر، كبير مساعدى ترامب لشبكة CNBC إن الموقع "لن يعاد تشغيله.. كان الموقع ضمن الجهود الأوسع التى نبذلها ونعمل عليها".

يذكر أنه تم إنشاء الموقع بعد أن تم حظر ترامب من منصتى "فيسبوك" و"تويتر" بعد أحداث الشغب فى 6 يناير فى الكابيتول.

وتعهد ترامب بعد "طرده" من منصات التواصل الاجتماعى بأنه سينشئ موقعه الخاص، والذى يصر على أنه يختلف عن مدونة The Office.