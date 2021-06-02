ولدت أمه بمصر ولقبه بوجى منذ الطفولة.. إسحاق هرتسوغ الرئيس الـ11 لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأكدت "فرانس 24"، أن هرتسوغ تحصل على 87 صوتا فى البرلمان بينما حصلت منافسته ميريام بيريتس على 26 صوتا، وهرتسوغ هو نجل الرئيس الإسرائيلى السابق حاييم هرتسوغ الذى شغل المنصب من 1983 حتى 1993.

وبحسب "سكاى نيوز"، ولد الرئيس الجديد فى 22 سبتمبر 1960، من أبيه ذى الأصل الإيرلندى، وأمه أورا هيرتسوغ التى ولدت فى مدينة الإسماعيلية بمصر.

حيث جاء والدا أورا إلى مصر قادمين من يافا، ثم أنجبا ابنتهما أورا التى درست بالمدارس الفرنسية لمدينتى الإسماعيلية والقاهرة، ثم تابعت دراستها بجنوب إفريقيا، فى وقت لاحق.

وأكد موقع Ynet الإسرائيلى، أن لورا هيرتسوغ لديها ثلاثة أطفال آخرين. أحدهم، جويل، متزوج من ابنة الملياردير نسيم غاون، العميد مايكل (مايك) الذى كان السكرتير العسكرى لوزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، وابنة تدعى رونيت.

كما لفت إلى أن الرئيس الإسرائيلى الجديد التصق به لقب منذ الطفولة حيث كانت تطلق عليه والدته اسم "بوجى" لأنه جميل مثل الدمية.

وكان والد هيرتسوغ، سفيرا لإسرائيل لدى منظمة الأمم المتحدة قبل أن يتولى منصب الرئيس الإسرائيلى والذى يعد سادس رئيس تولى هذا المنصب فى تاريخ الدولة العبرية.

أما إسحاق هيرتسوغ فدرس فى جامعتى "كورنيل" ونيويورك، وحصل فيهما على درجات أكاديمية ثم عاد إلى إسرائيل فى نهاية 1978.

وخدم إسحاق داخل وحدة النخبة "8200" فى المخابرات الإسرائيلية، كما كان المتحدث البارز باسم إسرائيل خلال حرب لبنان 2006.

ويتقاطع المساران المهنيان لإسحاق هيرتسوغ ووالده حاييم، فكلاهما عملا محاميين.

وسبق لهيرتسوغ أن تولى منصب زعيم حزب العمل كما أنه كان فى المعارضة وخاض سباقا انتخابيا فاشلا أمام بنيامين نتانياهو، فى انتخابات سنة 2013.

فى انتخابات 2003، فاز إسحاق بمقعد فى الكنيست عن حزب العمل، وتم تعيينه وزيرا للإسكان، بناء على طلب منه.

لكن فى العاشر من يناير 2005، استقال من منصبه الوزارى وباقى مهامه الحزبية، ثم عاد فى وقت لاحق إلى العمل الحكومى وشغل منصب وزير السياحة فى حكومة إيهود أولمرت.

وفى مارس 2007، تم تكليف إسحاق بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تعيينه أيضا وزيرا للشتات والمجتمع ومحاربة معاداة السامية.