أمريكا تفرض رسوما جمركية على 6 دول ثم تعلقها على الفور

وقال مكتب ممثلة التجارة الأمريكية، بحسب "سبوتنيك"، إنه أقر الرسوم التى تهدد بها بلاده على سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا بعد تحقيق بموجب (البند 301) خلص إلى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوى على تمييز ضد الشركات الأمريكية.
ونشر المكتب قوائم بالواردات من الدول الست التى ستواجه رسوما إذا لم تسفر المفاوضات الدولية بشأن الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية.
وتؤكد الخطوة التهديد الأمريكى بالرد بينما يستعد الزعماء الماليين فى دول مجموعة السبع للاجتماع فى لندن يومى الجمعة والسبت لبحث وضع المفاوضات الضريبية، بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا ومقترحا أمريكيا لفرض حد أدنى عالمى لضريبة الشركات.
وقالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاى إنها تركز على "إيجاد حل متعدد الأطراف" للضرائب الرقمية وغيرها من قضايا الضرائب الدولية وإنها ملتزمة بالتوصل إلى توافق من خلال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفاوضات مجموعة العشرين.
وأضافت قائلة: "تحركات اليوم تتيح وقتا لكى تواص تلك المفاوضات إحراز تقدم مع الحفاظ على خيار فرض رسوم جمركية بموجب البند 301 إذا لزم الأمر فى المستقبل".
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