النيران تشتعل فى 18 خزانا للنفط فى مصفاة طهران

جدة - نرمين السيد - وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان، بحسب "روسيا اليوم"، أن سبب الحريق فى مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران فى خطوط الغاز المسال.

وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدى بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط فى مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

فى غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أى عمل تخريبى وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن فى عطل فنى.