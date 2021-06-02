”تويتر” يحذف تغريدة للرئيس النيجيري عن الحرب الأهلية 

حذف موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري تهدد بعقاب الانفصاليين الذين ألقى عليهم مسؤولية شن هجمات على مبان حكومية.

وأوضح موقع"تويتر" أن التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970 بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرق نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل.

ولفت الموقع إلى أن التغريدة خالفت سياسته المتعلقة "بالسلوك المسيء"، ما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

وكتب بخاري في تغريدة أمس الثلاثاء قائلا إن العديد ممن يسيئون التصرف اليوم أصغر من أن يتذكروا الموت والدمار من الحرب الأهلية.

وأضاف في التغريدة التي حذفت "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها".

ورفض وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، الخطوة التي اتخذها "تويتر" قائلا إن من حق بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف الصادر عن منظمة محظورة.