إيطاليا تسجل 2897 إصابة و62 وفاة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 2897 إصابة و62 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2897 حالة، مقابل 1820 الاثنين و2483 الثلاثاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4223200 حالة، بينها 210050 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 62 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 82 الاثنين و93 الأحد، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126283 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3886867 شخصا بعد رصد 18535 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.