ماليزيا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا اليومية 

أعلنت ماليزيا عن تسجيل 126 وفاة جراء فيروس كورونا، وهو أعلى عدد وفيات يومي في البلاد منذ بدء الجائحة.

وتعتبر هذه أكبر حصيلة يومية للوفيات في ماليزيا، منذ إعلانها وفاة 98 مريضا السبت الماضي، عندما سجلت أيضا عددا قياسيا من الإصابات اليومية بلغ 9020.

وأعلنت السلطات الماليزية تسجيل 7703 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 587165 والوفيات 2993.

وتشهد ماليزيا ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا، فيما يعود جزئيا إلى السلالات المتحورة من الفيروس التي تنتقل بسرعة أكبر، وفرضت إجراءات عزل عام مشددة أغلقت خلالها الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية، حيث أعلن رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة مساعدات إضافية بقيمة 9.7 مليار دولار، قبل تشديد الإجراءات الذي بدأ العمل به هذا الأسبوع.