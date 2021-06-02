الخارجية الروسية: موسكو تساعد سوريا دون انقطاع 

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن المساعدات الإنسانية الروسية يتم إرسالها إلى سوريا "باستمرار".
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوغدانوف قوله إن "عمليات تسليم المساعدات مستمرة بلا نهاية، والوفود تسافر طوال الوقت وتقدم الدعم والمساعدة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان يجري العمل حاليا على تجهيز إمدادات جديدة من القمح الروسي إلى سوريا، أشار بوغدانوف إلى أن "كل شيء يتم على النحو المناسب".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث مؤخرا ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في سوريا.
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