البيت الأبيض: بايدن سيبحث مع بوتين قضية الهجمات الإلكترونية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، خلال مؤتمر صحفى بحسب "روسيا اليوم": "نتوقع أن ذلك سيمثل إحدى القضايا التى سيبحثها الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين خلال القمة المقرر عقدها بعد أسبوعين".
وأضافت بساكى أن بايدن بدأ مراجعة عملياتية استراتيجية لحل قضية التهديد المتزايد من برمجية الفدية، والتى تشمل 4 اتجاهات للعمل، بما فى ذلك تخريب البنية التحتية لهذه البرمجية ومنفذى الهجمات.
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة بايدن لا تستبعد أى إجراءات فى ما يخص الرد على مثل هذه الهجمات.
وسبق أن زعمت شركة "JBS" بأن شبكاتها الإلكترونية لذراعيها فى الولايات المتحدة وأستراليا تعرضت لهجوم من قبل مجموعة هاكرز يختبؤون فى روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن السلطات الروسية لا تمتلك أى معلومات حول منفذى الهجوم، لكنها مستعدة للنظر فى طلب من الطرف الأمريكى حول الحادث فى حال تقدمت الولايات المتحدة به.
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