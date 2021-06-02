ترامب يبلغ المقربين منه إنه سيعود للرئاسة فى أغسطس

جدة - نرمين السيد - وكتبت المراسلة فى تغريدة عبر "تويتر"، أوردتها "روسيا اليوم"، أن ترامب أخبر عددا من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت، مبينة أن حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده فى مانهاتن.

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