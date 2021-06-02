بريطانيا: 75% من البالغين حصلوا على جرعة لقاح واحدة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أظهرت إحصائيات أن 75.2 بالمائة من كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حصلوا على جرعة، كما حصل 49.5 بالمائة منهم على الجرعتين.
هذا وتسارع المملكة المتحدة بوتيرة تطعيم كافة البالغين والحد من سلالة متحورة أكثر عدوى على الأرجح اكتشفت لأول مرة فى الهند وتنتشر فى أنحاء المملكة المتحدة.
وصرح وزير الصحة مات هانكوك، أن الوصول للهدف خلال أقل من ستة أشهر بعد أول جرعة لقاح قدمت يوم 8 ديسمبر فى المملكة المتحدة يعد "خطوة مذهلة للأمام".
وفى كلمة له فى اجتماع دولى استضافته بريطانيا لتشجيع التطعيم، قال هانكوك إن السبب الرئيسى لقبول التطعيم بشكل واسع فى المملكة المتحدة كان ضمان نزاهة العملية، بتقديم اللقاحات أولا لكبار السن والفئات الأكثر ضعفا وعرضة للإصابة.
وأضاف: "نحن البريطانيون نحب الاصطفاف فى طوابير وليس هناك ما يضايقنا أكثر من شخص يقطع الصف فى دور ليس دوره".
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