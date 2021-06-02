أبشر أفراد ورابط منصة أبشر والخدمات المقدمة من خلالها

أبشر أفراد يعتبر من أفضل المميزات التي تم طرحها في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بطرح الكثير من الميزات للمواطنين وذلك عن طريق منصة أبشر، هذه المنصة سهلت على المواطنين الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها لكي يتم الاستعلام عن أي خدمة، هذه الخدمات تتم وفق تخطيطات الدولة لعام 2030، والتى تسعى إلى أن تصبح جميع الخدمات إلكترونية.

خدمات أبشر أفراد

قدمت الحكومة الكثير من الخدمات عن طريق منصة أبشر، والذي سهلت المثير للمواطنين منها خدمة:

خدمات تطلب الكثير من الخطوات والتي تتمثل في خدمة إصدار تصاريح الحج، وأيضاً خدمة توصيل الوثائق وكذلك خدمة توثيق عقود الإيجار.

خدمات الهوية والاستعلام عن مدى انتهاء هوية المواطن والتي تتم عن طريق الرقم القومي.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وأيضاً خدمة النيابة الإلكترونية.

خدمة الجوازات وخدمات التصريح الخاصة بها والاستعلام عن أي بيانات.

الاستعلام عن خدمة الشؤون والتي تختص للمواطنين الوافدين.

طريقة التسجيل في أبشر أفراد

لكي يتم التسجيل إلى منصة أبشر يجب على كل مواطن كتابة بعض البيانات الخاصة والتي يجب استكمالها بدقة والتي تكون مثل: