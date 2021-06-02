نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 عن بعد ostad.education.gov.dz للاستفادة من الخدمات (رابط) في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء الأساتذة 2021 ، نتابع معكم أخبار وزارة التربية الوطنية حيث أعلنت عن إطلاق التسجيل في فضاء الأساتذة عن بعد 2021 ، وهو عبارة عن نظام معلوماتي جديد يتيح للأساتذة الاستفادة من كافة الخدمات عن بعد ، ويكون من خلال أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية، ونستعرض معكم تفاصيل تسجيل فضاء الأساتذة 2021 وكيفية الاستفادة من جميع الخدمات التي يُقدمها الفضاء بالإضافة أننا سنوفر رابط فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz.

فضاء الأساتذة 2021

رابط فضاء الأساتذة 2021 ، أوضحت وزارة التربية الوطنية بعض الخدمات الإلكترونية التي يُمكن لجميع الأساتذة الاستفادة منها من خلال الفضاء المعلوماتي الجديد للأساتذة بالإضافة إلى إمكانية استخراج كافة الوثائق الإدارية والتي تتمثل في شهادة العمل ، كشف الراتب ، وغيرها من الوثائق، وسوف نستعرض الآن جميع الخدمات التي يُقدمها فضاء الأساتذة ، وخطوات كيفية التسجيل في فضاء الأساتذة 2021.

الخدمات التي يٌقدمها فضاء الأساتذة 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية خلال إعلانها عن إطلاق التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 عن الخدمات التي يمنحها الفضاء لجميع الأساتذة والتي تتمثل في التالي:

إمكانية الوثائق الإدارية شهادة العمل ، كشف الراتب.

إمكانية استخراج الوثائق البيداغوجية تحميل مذكرات ، تدرجات سنوية.

الأفواج التربوية: عرض وطباعة قوائم الأفواج التربوية للتلاميذ، إرسال ملاحظات بيداغوجية مباشرة لأولياء التلاميذ عبر الفضاء الخاص بهم، حجز النقاط.

الخدمات: إشعار بالغياب، المشاركة في الحركة.

انشغالات: طرح مختلف الانشغالات عبر مراسلة الجهات المعنية مباشرة.

وفيما يلي بيان وزارة التربية الوطنية والذي يوضح طريقة الاستفادة من هذه الخدمات:

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية خلال بيانها الرسمي ببدء إطلاق عمليات تسجيل فضاء الأساتذة أنه على الجميع التسجيل في فضاء الأساتذة الذي انطلق بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 جوان 2021 حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء الأساتذة والإطلاع على جميع الخدمات المتاحة، هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار التي تخص وزارة التربية الوطنية وبالتحديد التسجيل في فضاء الأساتذة 2021، وذلك من خلال تقارير متتالية.

تحديث: فضاء الاساتذة تسجيل الدخول – خلال الساعات الأولي من انطلاق عمليات تسجيل فضاء الأساتذة 2021، توالت علينا بعض التعليقات تحمل استفسارات من السادة الأساتذة، والتي تتضمن كيف يمكنني إعادة التسجيل عند الخطأ في اسم المؤسسة ؟ – وسؤال أخر يتضمن هل أستطيع تصحيح بعض المعلومات المدونة في الفضاء وردت عن طريق الخطأ.؟ وقد سعينا للرد على تلك الأسئلة وكافة الاستفسارات الأخرى ، فبعد الدخول عبر رابط فضاء الأساتذة ostad.education.gov.dz ، يُمكنكم البحث عن خانة بلون الأحمر لطلب تصحيح البيانات ثم اختار الحالة المهنية تجد فيها اسم المؤسسة تطلب تصحيح و تنتظر قبول طلبك بالتوفيق إن شاء الله، وننتظر أي استفسارات أخرى بخصوص التسجيل في فضاء الأساتذة عن بعد 2021 للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها وزارة التربية الوطنية.

فضاء الاساتذة تسجيل الدخول

إقبال كبير من السادة الزوار على رابط فضاء الأساتذة تسجيل الدخول ostad.education.gov.dz ، وهناك البعض يتساءل لماذا لم يتم فتح رابط فضاء الأساتذة 2021 ، ويرجع ذلك نتيجة للضغط الكبير من قبل الزوار على موقع تسجيل فضاء الأساتذة مما يؤدي إلى حدوث عطل فني مؤقت، ولكن يجب التحلي بالصبر لبعض من اللحظات كي تتم عملية فتح الموقع، ونتابع معكم الرد على كافة الاستفسارات الأخرى فيما يخص التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 للاستفادة من الخدمات المعلوماتية.