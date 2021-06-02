نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على منحة الزواج في الإمارات 2021 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على منحة الزواج في الإمارات 2021 التي تعد من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع الإماراتية لخدمة الشباب من الجنسين من ينطبق عليهم الشروط والضوابط التي حددتها وزارة تنمية المجتمع، كما يتطلب تقديم بعض المستندات والأوراق عند التقديم من أهمها (صورة الهوية للزوج والزوجة، صورة عقد الزواج، صورة من الدخل الشهري)، حيث أن التقديم على هذه المنحة إلكتروني أما من خلال التطبيق الرسمي للوزارة أو من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع الإماراتية.

خطوات الحصول على منحة الزواج في الإمارات 2021

طريقة الاستفادة من منحة الزواج تتم عبر عدة معايير أهمها تقديم المستندات والأوراق المطلوبة التي تم تحديدها من قبل الوزارة كما يجب أن تتوافق شروط الوزارة مع الشخص الذي يرغب في الحصول علي دعم الزواج.

التوجه عبر الأنترنت إلي رابط وزارة تنمية المجتمع الرسمي (mocd.gov.ae) أو التقديم عبر التطبيق الذكي. إنشاء حساب برقم الهوية. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على بدء الخدمة. الدخول على طلب منحة الزواج. تسجيل البيانات المطلوبة. الضغط إرسال.

شروط دعم ومنح الزواج



اشترطت وزارة تنمية المجتمع الإماراتي على بعض المعايير الواجبة كي يتمكن الشخص الحصول على منح الزواج للمرة الأولى أو الثانية، حيث كان أبرز هذه الضوابط الجديدة كالتالي:

يجب أن لا يتجاوز سن العروسة أو الزوجة عن 18 عام.

الحصول على منحة الزواج للمرة الأولى.

ينبغي أن لا يزيد سن الزوج عن 21 عام.

يجب أن لا يكون الزوج غير قادر على أنفاق المال للزواج، أن يكون من ذوي الإمكانية المحدودة.

لا يكون دخل الشخص المتقدم أكثر من 25000 ألف درهم.

التقدم إلي منحة الزواج يكون في الفترة من أول أيام عقد الزواج وحتي 6 أشهر من تاريخ العقد.

يكون في الفترة من أول أيام عقد الزواج وحتي 6 أشهر من تاريخ العقد. تسليم كشف الحساب المصرفي للمتقدمين.

تقديم رقم حسابك البنكي IIBAN.

مقدار منحة الزواج في الإمارات

ارتفعت قيمة المنح والمساعدات الخاصة بالزواج لهذا العام من أجل زيادة مساندة الشباب الراغبين في الدخول في المرحلة الأهم للشخص وهي الزواج، حيث أكدت الحكومة الإماراتية أنه من يتوافق عليه شروط الدعم والمساندة في الحصول على منحة الزواج سيحصل على مبلغ 70 ألف درهم تصرف إليه مره واحدة.

وصلنا إلي الختام وسنظل دائما في مساعداتكم في التعليقات أسفل هذا المقال خطوات الحصول على منحة الزواج في الإمارات 2021.