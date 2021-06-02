استظهار نتائج شبه طبي 2021 قائمة الناجحين في مسابقة الشبه طبي الآن formation.sante.gov.dz

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عمر شويل - جدة نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 شبه طبي بدون بكالوريا ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر أخبار عن إعلان نتائج شبه طبي بدون بكالوريا 2021 بجميع الولايات الجزائرية، وقائمة الناجحين في الشبه طبي 2021 حيث كانت وزارة الصحة والسكان قد فتحت باب تسجيلات شبه طبي بدون بكالوريا للحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي في جميع الولايات، وبدأت عمليات التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض 2021 من يوم 4-2-2021 واستمرت عمليات التسجيل في شبه طبي بدون بكالوريا حتى يوم 24-2-2021، وسنرفق أدناه رابط نتائج مسابقة مساعدي تمريض شبه طبي 2021 بدون بكالوريا.

نتائج مسابقة شبه طبي 2021

نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 شبه طبي بدون بكالوريا ، شملت مسابقة مساعد تمريض اختبارين أولهما اختبار اختياري في مادة العلوم الطبيعية أو مادة الرياضيات والذي تقرر أن تكون المدة الزمنية له ساعتين، أما الاختبار الثاني كان في احدي اللغات الأجنبية اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الأسبانية وتقرر أن تكون مدته ساعتين.

وجدير بالذكر أنه خلال فترة التسجيلات كان موقع وزارة الصحة والسكان الجزائرية قد تعرض لضغط كبير مما أدى إلى حدوث عطل تقني في الموقع وتوقف الموقع لفترة زمنية من الوقت، ولكن الإدارة القائمة على العمل في الموقع قامت على وجه السرعة بإصلاح ذلك العطل مما أدى إلى عودة عمل الموقع بشكل طبيعي جداً وتم استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في شبه طبي بدون بكالوريا 2021.

نتائج قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021

حتى الآن لم يتم صدور أي بيان رسمي واضح من جانب وزارة الصحة والسكان الجزائرية عن موعد إعلان نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 ، وسوف نكون قريبين جداً لرصد وتقديم أهم وأخر أخبار وزارة الصحة والسكان الجزائرية وما سيتم الكشف عنه خلال الفترة القادمة فيما يخص موعد صدور نتائج مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2021 وإعلان قائمة الناجحين في مسابقة الشبه طبي 2021.

تحديث: أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الأربعاء نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 كما تم صدور قائمة المقبولين الناجحين في مسابقة مساعد تمريض 2021 والمقدر عددهم بعشرة ألاف منصب، كما أعلنت مديرية التكوين بوزارة، وعدت المديرية جميع المترشحين الدخول إلى حساباتهم للإطلاع على نتائج القبول أو الرفض وإيداع الطعون في نفس اليوم، فيما أوضحت المديرية أيضاً أنه في حالة الرفض يُمكن تقديم الطعون على مستوى الحساب الخاص بدءا من يوم 3 إلى 4 مارس الجاري على أن يتم إعلان نتائج الطعون يوم الأحد الموافق 7 مارس.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشبه طبي بدون بكالوريا 2021

أوضحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الخطوات التي يجب اتباعها عند الرغبة في استظهار نتائج شبه طبي 2021 والإطلاع على قائمة الناجحين في مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2021 والتي تتمثل في الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج شبه طبي 2021.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار أيقونة إظهار النتائج.

وأكدت الوزارة أن على المترشحين طبع الاستدعاء لإجراء المسابقة المقرر لها يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021 ، كما تم تحديد يوم السبت الموافق الثالث عشر من مارس لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي تمريض للصحة العمومية، مساعدي جراحي أسنان للصحة العمومية وأعوان رعاية أطفال للصحة العمومية.

وبسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له موقع وزارة الصحة والسكان بالجزائر من جانب المترشحين الراغبين في الإطلاع على نتائج مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2021 ، فقد تعرض الموقع لحدوث عطل فني به مما أدى إلى توقف الموقع، ولكن أسرعت إدارة الموقع بإصلاح ذلك العطل الفني وأتاحت رابط الاستعلام عن نتائج مسابقة شبه طبي 2021 والإطلاع على قائمة المقبولين بمسابقة شبه طبي بدون بكالوريا، كما يُمكنكم الإطلاع ومعرفة كافة التفاصيل الأخرى الخاصة بموعد تقديم الطعون ومواعيد الاختبارات للمسابقة.

رابط موقع نتائج الشبه طبي بدون بكالوريا 2021

سيتم الإعلان قريباً عن نتائج مسابقة شبه طبي 2021 وصدور نتائج قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021 قوائم المسجلين والمقبولين بمسابقة الشبه طبي 2021، بوظائف جراحي أسنان للصحة العمومية، وأعوان رعاية أطفال للصحة العمومية، ومساعدي تمريض للصحة العمومية.، ويُمكنكم الاستعلام عن نتائج مساعدي التمريض 2021 من خلال رابط موقع وزارة الصحة والسكان، وسوف نتابع المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمسجلين بمسابقة مساعدي التمريض في الجزائر.

قالت مصادر مُطلعة وموثوقة بجانب ما صرحت به بعض الصحف في الجزائر مساء أمس الإثنين السادس والعشرون من أفريل 2021 أنه تم تحديد موعد الإعلان عن نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 بدون بكالوريا عبر موقع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في محافظات الجزائر، مؤكدة أن نتائج شبه طبي 2021 سيتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المحافظات الجزائرية، حيث يُمكنكم الاستعلام عن قائمة المقبولين مساعد تمريض شبه طبي بدون بكالوريا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

نتائج شبه طبي

إقبال كبير على موقع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من قبل جميع المتقدمين لمسابقة الشبه طبي رغبة منهم في الإطلاع على نتائج شبه طبي 2021 بجميع ولايات الجزائر، مما قد يؤدي إلى توقف الموقع لفترة زمنية ليست بكبيرة، وجب التنويه أنه يُرجى الانتظار قليلاً ومعاودة المحاولة للدخول على موقع وزارة الصحة الجزائرية للاستعلام عن نتائج مسابقة شبه طبي 2021.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تُعلن كل شهر نوفمبر أو ديسمبر من كل عام عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض بدون بكالوريا وتكون لجميع الحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي بجميع الولايات الجزائرية وذلك للتعيين بالمستشفيات، وتكون المسابقة عبارة عن اختبارين، وتعلن الوزارة عن نتائج شبه طبي 2021 على فترات متتالية بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالرصد والمراجعة بكل ولاية.

نتائج مسابقة شبه طبي 2021 الجزائر كل الولايات

قالت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن نتائج مسابقة شبه طبي 2021 بجميع ولايات الجزائر سيتم الإعلان عنها على فترات متتالية حيث يتم الكشف عن نتائج شبه طبي في كل ولاية على حده في موعد مُحدد لذلك بعد، نتيجة لانتهاء المراكز من عمليات تصحيح الأوراق والرصد والمراجعة النهائية، ويشهد محرك البحث الآن عمليات بحث كبيرة جدا من الراغبين في الإطلاع على قوائم الناجحين في شبه طبي 2021 بدون بكالوريا، التي يُمكنكم معرفتها من خلال الرابط المرفق أعلاه الخاص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.