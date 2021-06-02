الصحة العالمية: 200 ألف شخص فى قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة صحية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة فى بيان صادر عن مكتبها الإقليمى لشرق المتوسط، بحسب "فرانس 24"، أنها "وسعت استجابتها بهدف تقديم المساعدة الصحية لحوالى 200 ألف شخص يحتاجون إليها فى جميع أنحاء" القطاع.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية قتلت الغارات الجوية وقذائف المدفعية الإسرائيلية منذ العاشر من مايو، 254 فلسطينيا فى قطاع غزة بينهم 66 طفلا.

وقالت منظمة الصحة إن النزاع تسبب بنزوح أكثر من 77 ألف شخص فيما تضررت 30 منشأة صحية فى القطاع.

وأوضح رئيس مكتب منظمة الصحة لغزة والضفة الغربية ريك بيبركورن، أن "حياة الفلسطينيين فى تدهور والعديد من الأشخاص المتضررين جراء النزاع لديهم حاجات عاجلة وهم يواجهون مخاطر صحية أخرى مثل كوفيد-19".

كما أشار إلى أن منظمة الصحة قدمت حتى الآن دعما طبيا لـ"أكثر من ألفى جريح فى قطاع غزة" البالغ عدد سكانه أكثر من مليونى نسمة والخاضع لحصار إسرائيلى منذ نحو 15 عاما.

ودعا بيبركورن إلى السماح بـ"دخول المساعدة الإنسانية والإنمائية وكذلك الموظفين بدون قيود إلى غزة".

وشددت منظمة الصحة على أن وباء كوفيد-19 يشكل "خطرا متواصلا"، مؤكدة أنها أمنت "تسليم 260 ألف جرعة من اللقاحات" ضد كوفيد-19 إلى غزة، بالتعاون مع يونيسف ونظام كوفاكس العالمى لإرسال لقاحات إلى الدول الفقيرة.