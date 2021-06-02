بايدن: نحن بحاجة للتحرر من الشعور بالخوف الخريف المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى خطاب ألقاه الرئيس الأمريكى، مساء اليوم، من البيت الأبيض، بحسب موقع "إيه بى سى نيوز".
وخاطب بايدين الأمريكيين، بحسب "سبوتنيك"، قائلا: "على الرغم من التقدم الذى نحرزه كدولة، إذا لم تكن أخذت اللقاح، فأنت لا تزال عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير أو الموت أو نقل المرض للآخرين".
وأعلن بايدن شهر يونيو الجارى "شهرا للعمل الوطنى"، وتعبئة المزيد من الأمريكيين للحصول على اللقاح فى الرابع من يوليو المقبل للاستمتاع بما وصفه "صيف الحرية".
وقال الرئيس الأمريكى، إن اللقاح يساعد الأمريكيين فى التوجه إلى صيف مختلف بشكل كبير عن العام الماضى.
وأضاف بايدن: "الأمر أصبح أكثر وضوحا عن أى وقت سبق: كلما حصل المزيد من الأشخاص على اللقاح، كلما حققنا مزيدا من النجاح فى مواجهة هذا الفيروس".
وأكد أن بلاده بحاجة إلى أن "تتحرر من الشعور بالخوف هذا الخريف".
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