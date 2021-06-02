عاجل|القائمة العربية الموحدة توافق على الانضمام إلى ائتلاف مناهض لنتانياهو

جدة - نرمين السيد - والقائمة العربية الموحدة هى ائتلاف سياسى يشمل أحزاب سياسية عربية من عرب الـ48، وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التى يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة" بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد الذى لديه مهلة حتى الساعة 23.59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلى بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.
هذا، وانتخب نواب البرلمان الإسرائيلى الكنيست اليوم الأربعاء، زعيم حزب العمل السابق إسحاق هرتسوغ ليكون الرئيس الحادى عشر للدولة العبرية، وذلك فيما يسابق المعسكر المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الزمن لتشكيل ائتلاف حكومى للإطاحة به.
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