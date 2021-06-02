إيطاليا.. برلوسكوني يطمئن أنصاره عن صحته ويوجه رسالة إلى حكومة دراغي 

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني، إن "الحكومة التي يقودها ماريو دراغي، يجب أن تمضي قدما في إجراء إصلاحات ضريبية وقانونية".
وفي تصريح لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية، أكد برلوسكوني أن حالته الصحية تتحسن تدريجيا.
وأضاف: "سمح لي الأطباء أخيرا بالعودة إلى العمل قليلا، لكن بدون مغادرة المنزل".
وفي سياق منفصل، قال إن "الحكومة التي يقودها دراغي، ويدعمها حزبه الوسطي (فورزا إيطاليا)، يتعين عليها أن تمضي قدما في إجراء إصلاحات ضريبية وقانونية".
وتابع: "بدون هذه الإصلاحات لن يخرج البلد من الأزمة".
وظل رجل الأعمال الملياردير ورئيس الوزراء لأربع مرات، يتردد إلى المستشفى في الشهور الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر، وتزايدت التكهنات في الآونة الأخيرة بشأن تدهور صحته.
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