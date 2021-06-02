أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الأربعاء، عن تسجيل اللقاح الروسي أحادي الجرعة "سبوتنيك لايت"، من قبل وزارة الصحة في جمهورية موريشيوس.
جمهورية موريشيوس توافق على استخدام لقاح لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي يحصل على علامات رقمية خاصة
وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف: "سيضيف تسجيل (سبوتنيك لايت) لقاحا آمنا وفعالا آخر ضد فيروس كورونا إلى المخزون الوطني لموريشيوس".
وأضاف: "يعتمد اللقاح على منصة مثبتة لناقلات الفيروسات الغدية البشرية ويسمح بتلقيح أسرع لمجموعات كبيرة من السكان، وخلق مناعة قطيع في فترة قصيرة من الزمن".
وسجلت وزارة الصحة في موريشيوس في مارس الماضي، لقاح "سبوتنيك V" الروسي المكون من جرعتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمهورية موريشيوس توافق على استخدام لقاح ”سبوتنيك لايت” الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.