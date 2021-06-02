بايدن يحذر الأمريكيين غير المطعمين: أنتم عرضة للخطر

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، المواطنين الأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من المخاطر الصحية لعدم التطعيم.

جاء هذا في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي، مساء اليوم، من البيت الأبيض، بحسب موقع "إيه بي سي نيوز".

وخاطب بايدين الأمريكيين، قائلا: "على الرغم من التقدم الذي نحرزه كدولة، إذا لم تكن أخذت اللقاح، فأنت لا تزال عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير أو الموت أو نقل المرض للآخرين".

​وأعلن بايدن شهر يونيو الجاري "شهرا للعمل الوطني"، وتعبئة المزيد من الأمريكيين للحصول على اللقاح في الرابع من يوليو المقبل للاستمتاع بما وصفه "صيف الحرية".

وقال الرئيس الأمريكي الذي كان يتحدث أمام خلفية زرقاء إن اللقاح يساعد الأمريكيين في التوجه إلى صيف مختلف بشكل كبير عن العام الماضي.

وأضاف بايدن: "الأمر أصبح أكثر وضوحا عن أي وقت سبق: كلما حصل المزيد من الأشخاص على اللقاح، كلما حققنا مزيدا من النجاح في مواجهة هذا الفيروس". وأكد أن بلاده بحاجة إلى أن "تتحرر من الشعور بالخوف هذا الخريف".