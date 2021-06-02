زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد ينجح فى تشكيل ائتلاف حكومى للإطاحة بنتنياهو

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان، بحسب قناة "الغد"، أن لبيد أخطر الرئيس الإسرائيلى بالفعل بأن لديه ائتلافا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلى، رؤوفين ريفلين أن نفتالى بينيت زعيم حزب يامينا سيكون رئيس وزراء إسرائيل وسيكون يائير لبيد رئيس الوزراء بالتناوب معه. ووافقت القائمة العربية الموحدة فى وقت متأخر اليوم الأربعاء على الانضمام إلى ائتلاف حكومى مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو. وقام منصور عباس، رئيس "القائمة" التى يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد. ولبيد كان لديه مهلة حتى 23.59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلى بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

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