سفير فلسطين لدى القاهرة: غرفة عمليات أردنية مصرية فلسطينية على مدار الساعة

جدة - نرمين السيد - أكد سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم الأربعاء، أن هناك شراكة أردنية مصرية فلسطينية فيما يخص تطورات المشهد الفلسطينى، وأيضًا غرفة عمل مشتركة على مدار الساعة بين الدول الثلاث فى كل ما يتعلق بالترتيبات فى المنطقة، خصوصا الترتيبات السياسية.





وأضاف، فى تصريحات لإذاعة صوت العرب فى القاهرة، أن هذه الشراكة الثلاثية ليست منغلقة على نفسها بل هى منفتحة على كل الدول العربية الشقيقة الأخرى، مشيرًا إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى حالة انعقاد دائم، وأن اجتماع وزراء الخارجية العرب فى قطر فى الأيام القادمة سيدعم تعزيز هذا التنسيق العربى المشترك. وكان السفير الأردنى فى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة قد استقبل، اليوم الأربعاء، السفير دياب فى لقاء بحث إدامة تنسيق المواقف والتشاور المستمر حيال القضية الفلسطينية. وأكد السفير الفلسطيني، وفقا لتغريدة نشرها العضايلة على توتير عقب اللقاء، التقدير والاعتزاز الفلسطينى الكبير للموقف المبدئى لجلالة الملك عبدالله الثانى والشعب الأردنى مع فلسطين وشعبها وقضيتها.

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