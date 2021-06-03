جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.854.455 إصابةً.



جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 4.854.455 إصابةً. وأضاف المركز فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" أن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا فى إفريقيا بلغ 131.138 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.