رسوم تجديد الإقامة للوافدين في الكويت 2021 والفئات المستثناة من دفع الرسوم

رسوم تجديد الإقامة للوافدين في الكويت 2021 إلكترونياً عبر وزارة الداخلية الكويتية بدلاً من الذهاب إلى فروع الإدارة العامة لشؤون الإقامة، حيث خصصت الحكومة مواقع رسمية من أجل تخليص الخدمات والإجراءات بسهولة وسرعة لتوفير الوقت والجهد والالتزام بالإجراءات الاحترازية في التباعد الاجتماعي، ونظراً لتطبيق التحول الرقمي في معظم البلدان العربية فأصبحت دولة الكويت ضمن البلاد المتطورة في التكنولوجيا شملت كافة المجالات، وفيما يخص المقيمين تتيح وزارة الداخلية خطوات تجديد الإقامة ودفع الرسوم إلكترونياً بجانب خدمات عديدة أخرى تهم كافة سكان الكويت.

الاستعلام عن الإقامة في الكويت

من خلال البوابة الرسمية لدولة الكويت www.e.gov.kw

حدد من القائمة الرئيسية خدمات المقيمين.

ومنها اختر الاستعلام عن الإقامة، ثم اكتب اسم المقيم ورقم الإقامة.

ثم استعلام سوف تظهر المعلومات.

خطوات تجديد الإقامة أون لاين

أتاحت وزارة الداخلية موقعها فيما يخص المواطنين والمقيمين من تخليص الأوراق الرسمية والاستعلامات منها الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية سدادها إلكترونياً، وعن التجديد على النحو التالي:-

الدخول عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية .

اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ومنها اختر من القائمة الجانبية (تجديد الإقامة أونلاين) ثم خدمة تجديد الإقامة للأفراد.

عليك تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور ثم تعبئة البيانات وإيصال دفع الرسوم حتى تنهي الطلب.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين في الكويت 2021

يتم دفع مبلغ وقدره 10 دنانير للزوجة والأبناء.

أما لتجديد إقامة العائلين الآخرين تبلغ 200 دينار كويتي.

لابد من دفع رسوم المادة 18 وقيمتها 10 دنانير.

الفئات المستثناة من دفع رسوم الإقامة في الكويت